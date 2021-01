DAX Future: Momentum lässt nach

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel kam es im Umfeld der angelaufenen Berichtssaison (u.a. einige US-Titel unter Erwartungen) an den europäischen Aktienmärkten zu einem moderaten Konsolidierungstag. An der Wall Street war eine Rotation aus „Hot Stocks“ in die großen „FANG“- Schwergewichte zu beobachten. Vor diesem Hintergrund legte auch der europäische STOXX Technology (+1,5 Prozent; kurzfristig überkaufte Lage) deutlich zu. Ansonsten zeigte sich ein Split in der kurzfristigen Marktbreite, wobei der STOXX Real Estate (-1,3 Prozent; Rutsch unter die 10-Tage Linie) begleitet von steigenden europäischen Long Bonds-Renditen zu den Tagesverlierern gehörte. Einerseits liegt noch eine kurzfristig leicht positive Grundstimmung an den europäischen Aktienmärkten vor. Andererseits dauert die Konsolidierung mit einem Mixed Picture weiter an.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit November 2020 in einer intakten Aufwärtsbewegung. Dabei startete er Ende Dezember 2020 um 13.000 Punkte einen beschleunigten Aufwärtstrend, der ihn bis Januar 2021 auf ein Hoch bei 14.122 Punkten führte. Hier ging der Future in eine Konsolidierung in Form einer Flagge über. Darin ergab sich ein kurzfristiger Mini-Aufwärtstrend (zurzeit bei 13.930 Punkten). Aktuell versucht der Future sich aus der Flagge nach oben rauszuarbeiten. Daher ist die kurzfristig technische Gesamtlage weiterhin als positiv einzustufen. Angesichts des fehlenden Momentums sollte zum Ende der Woche ein Konsolidierungstag einkalkuliert werden.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine