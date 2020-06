DAX Future: Moderate, technische Eintrübung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche haben der DAX-Future ca. 260 und der EURO STOXX 50-Future 65 Punkte verloren. Die neue Woche liefert diese Macro-Daten: Juni-Verbrauchervertrauen (29.6. EWU), der Juni-Einkaufsmanagerindex Industrie/Dienstleistungen (30.6. China), 1.Q.- BIP (30.6. Großbritanien) und das Juni-Verbrauchervertrauen (30.6. USA). Am 01.07. stehen die Juni-Einkaufsmanagerindizes Industrie sowie am 03.07. die Juni-Einkaufsmanagerindizes Dienstleistungen (jeweils für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, EWU, Großbritanien und China) auf der Agenda. Außerdem werden am 01.07. der 2.Q.-Takan Large (Non) Manufacturing (Japan) sowie am 02.07. die Mai-Handelsbilanz (USA) und die Juni-Arbeitsmarktdaten(USA) veröffentlicht. Die europäischen Aktienmärkte sollten dabei mit einem negativen Grundton in die neue Woche starten.

Aus techischer Sicht ist im DAX-Future das seit März 2020 bestehende Recovery in den letzten Wochen – zum Abbau der mittelfristig überkauften Lage – in eine mittelfristige Trading-Range (Support um 11.575; Resistance: 12.800 – 13.000 Punkte) hineingelaufen. Innerhalb dieser Handelsspanne hat sich ein (kurzfristiger) Trading-Markt im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie (Kern-Handelsspanne: 12.050 – 12.450 Punkte) ergeben. Zum Wochenstart setzt sich dieser Trading-Markt mit einer moderaten, kurzfristig technischen Eintrübung weiter fort.

Produktidee: Faktor-Zertifikate