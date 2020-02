DAX-Future: Mittelfristiger Support bei 12.800 bestätigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vor dem Hintergrund von ersten Hoffnungen für möglicherweise hilfreiche Medikamente gegen den Coronavirus und begleitet von anhaltender geldpolitischer Unterstützung (z. B. China erneut mit Massnahmen, Japan mit Rhetorikk) gab es – im Umfeld von leichten Erholungen bei konjunktursensitven Rohstoffen (z.B. Kupfer) – an der Wall Street und an den europäischen Aktienmärkten einen kräftigen Recovery-Tag. Unter den europäischen Sektoren waren Short-Coverings zu beobachten, wovon besonders Vorwochenverlierer wie der STOXX Oil & Gas (+2,3%; Support-Zone um 290 behauptet) und der STOXX Basic Resources (+3,3%; bisher nur erste Stabilisierung an der 200-Tage Linie) profitierten. Der zuletzt relativ starke STOXX Utilities (+0,1%; intakte Aufwärtstrends) legte demgegenüber nur moderat zu. In Summe deutet die Verbesserung der kurzfristigen Marktbreite unter den europäischen Sektoren eine Verfestigung der Recovery-Stimmung in der zweiten Wochenhälfte an.

Aus technischer Sicht stieg der DAX-Future ab August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend bis Mitte November 2019 auf 13.365. Hier kann es zu einem Slowdown und es bildete sich im Dezember 2019 ein Support um 12.880 heraus. Nach dem Jahreswechsel erreichte der Future zwar neue All-Time Highs bei 13.639, bevor er – begleitet von Trading-Take-Profit-Signalen – in einem kurzfristigen Abwärtstend wieder die mittelfristige Support bei 12.880 testete und bestätigte. Hier schlug der Future nach oben um und arbeitet am Recovery bis oberhalb der 10-Tage-Linie. Da sich der Future in Summe im mittelfristigen Trading-Markt (Kernzone: 12.880 – 13.640) befindet, bleibt der konservative Verkauf von DAX-Puts, Basis 11.000 von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate