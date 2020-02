DAX-Future: Mittelfristiger Aufwärtstrend vor dem Abschluss

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 140 und der DAX-Future ca. 570 Punkte verloren. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten unter anderem die Januar-China-Caixin Einkaufsmanagerindex Industrie, die Januar-USA-Einkaufsmanagerindex Industrie, die Januar-USA-ISM-Index verarbeitendes Gewerbe, die Januar-Deutschland-Einkaufsmanagerindex Industrie (alle 03.02), die Dezember-USA-Auftragseingang Industrie (04.02), die Januar-China-Caixin Einkaufsmanagerindex Dienst., die Dezember-USA-Handelsbilanz, die Januar-USA und Deutsche-Einkaufsmanagerindex Dienst. (05.02.), die Januar-USA-Arbeitsmarktdaten (07.02.) erwartet. Die neue Woche dürfte – abgesehen von der Berichtssaison – weiter unter dem Eindruck des Newsflows zum Coranavirus und der schwachen Aktienmarkteröffnmung in China und der sich ausbreitenden Verunsicherungsstimmung stehen.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Start: August 2019 bei 11.340; Trendlinie zzt. bei 13.040) bis auf das neue All-Time-High bei 13.639 gesteigen. Als Konsequenz war dabei eine mittelfristige leicht überkaufte Lage entstanden. Mitte Januar 2020 startete der laufende (kurzfristige) Abwärtsschub, der sich nach den Take-Profit-Signalen verfestigt hat. Dadurch steht jetzt sowohl die mittelfristige Trendlinie als auch der gestaffelte Support-Zone 12.880 – 12.940 zur Disposition.

Produktidee: Faktor-Zertifikate