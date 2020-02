Brexit: Wer im Glashaus sitzt soll nicht mit handelspolitischen Steinen werfen

EUR: “Höllische” EUR-USD-Bewegungen

Mit den Maßstäben der letzten Wochen war am Freitag in EUR-USD ja regelrecht die Hölle los. Rund 80 Pips bewegte sich das Währungspaar! Gut, das wäre noch 2018 ein ganz normaler Tag am FX-Markt gewesen und keiner Erwähnung wert (siehe Grafik 1). Doch mittlerweile sind wir in Zeiten, in denen das als größte Bewegung in diesem Jahr gefeiert werden kann. Allerdings: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das Bild allgemein extrem niedriger FX-Volatilität wird durch einen Tag nennenswerter EUR-USD-Bewegung nicht infrage gestellt.

Noch auffälliger als die geringe Schwankungsintensität ist freilich die Tatsache, dass der EUR-USD-Kurs seit Mitte Oktober in der 1,0981/1,1241-Spanne handelt. Die Bewegung am Freitag war eher deshalb so heftig, weil klar wurde, dass es mit einem Ausbruch aus der Spanne auch diesmal nichts wird. Also eher ein Vola-Burst, der darauf zurückzuführen war, dass die Langeweile in EUR-USD so deutlich wird.

Zumindest eines lässt sich damit feststellen: Die Versuche, die Bewegung vom Freitag mit Nachrichten oder Datenveröffentlichungen zu erklären, ist zwecklos. Ich erspare das Ihnen.

GBP: Handelspolitische Drohgebärden Johnsons

Mit 3%-5% Leistungsbilanzdefizit sitzen die Briten im außenwirtschaftlichen Glashaus. Fallen Sie nicht auf die Raabs und Cummings dieser Welt herein rein, die das umkehren wollen, indem sie erzählen, Europa wäre viel mehr auf die Briten angewiesen als umgekehrt, weil wir ja viel mehr auf die Insel exportieren als von dort importieren. Daran sieht man nur, wie weit diese Leute von liberaler Ökonomik entfernt sind. Fakt ist: Importe sind gut (weil man Güter erhält, die man nicht herstellen muss) und Exporte sind schlecht. Das Problem an Importen ist nur: Man muss sie bezahlen. Irgendwann. Momentan leben die Briten auf Pump. Damit wir uns recht verstehen: Hier geht es nicht um eine ökonomische oder gar normative Einschätzung des Brexits. Hier geht’s schlicht um FX-relevante Risiken der Zahlungsbilanz des Vereinigten Königreichs.

Dass dessen Premierminister dennoch mit handelspolitischen Steinen wirft, indem er den Europäern „droht“, auch ohne Handelsabkommen die Post-Brexit-Übergangsperiode zu beenden (wenn Brüssel bei den Verhandlungen über das Abkommen nicht nach seiner Pfeife tanzt) wird vom Devisenmarkt völlig zurecht abgestraft. Das Pfund eröffnete heute Morgen in Asien entsprechend schwächer. Dass es nicht noch vielmehr leidet, ist allein der Tatsache geschuldet, dass kaum noch jemand die Drohungen des britischen Premiers ernst nimmt, nachdem er schon 2019 einen No-Deal-Brexit angekündigt hatte, letztendlich aber gekniffen hat.

AUD: Senkt die RBA früher als erwartet?

Wird die Zinsentscheidung der australischen Notenbank (RBA) heute Nacht eine Überraschung parat halten? Am Markt sowie unter den von Bloomberg befragten Analysten rechnet die Mehrheit mit einer Beibehaltung des Leitzinses bei 0,75%. Grundsätzlich herrscht zwar die Meinung vor, dass die RBA in diesem Jahr ihren Leitzins nochmals senken wird. Aber eben erst zu einem späteren Zeitpunkt. Nach ihrer letzten Sitzung im Dezember signalisierte die RBA die Bereitschaft, die Geldpolitik weiter zu lockern, sollte sich der Ausblick für Wachstum, Inflation und Beschäftigung eintrüben. Die Coronavirus-Epidemie könnte negative wirtschaftliche Folgen für China, den wichtigsten Handelspartner Australiens, haben. Außerdem dürften auch die verheerenden, bis dato in ihrem Ausmaß nie zuvor erlebten Buschfeuer ihre Bremsspuren im Wachstum hinterlassen, schließlich ist mit geringerer Aktivität beispielsweise im Tourismus oder auch im Bergbau zu rechnen.

Insofern halten wir es für möglich, dass die gestiegene Unsicherheit die RBA veranlassen könnte, schon jetzt zu handeln, zumal sie damit gleichzeitig ein Zeichen der Unterstützung für die von den Feuern gebeutelten Regionen setzen würde . Die Inflationsentwicklung ist weiterhin unzufriedenstellend und gibt ebenfalls Spielraum für eine Zinssenkung. Ob die RBA senkt oder nicht, der Abwertungstrend des AUD dürfte sich so oder so fortsetzen. Denn zum einen dürfte sich die RBA besorgt über den Konjunkturausblick zeigen und daher taubenhafte Töne anschlagen. Zum anderen ist die Unsicherheit, wie sich die Coronavirus-Epidemie weiter entwickelt, hoch, und die Folgen für China sind noch nicht absehbar. Für den AUD dürften die Zeiten daher erstmal schwierig bleiben.

