DAX Future: (Mittelfristiger) Aufwärtstrend bei 12.700 Punkten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel weitete sich – weiterhin begleitet von einem leichteren US-Dollar – der in der Vorwoche angelaufene Slowdown an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von Covid-19-Sorgen und vor wichtigem Newsflow wie US-Zinsentscheid am Mittwoch und vielen Finanzberichten von (US-)Mega Caps – aus. Unter den europäischen STOXX-Sektoren waren Switches in technisch defensivere (Vorwochenverlierer-)Sektoren wie z. B. Real Estate (+1,85; seit Juni im flachen Abwärtsrend) und Food & Beverage (+1,2%; Trading-Markt mit positivem Touch) zu beobachten. In Summe signalisiert auch die kurzfristige Sektor- und Blue-Chip-Marktbreite, dass die Konsolidierungsstimmung erhalten bleibt.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit dem März 2020-Tief bei 8.222 Punkten in einem Recovery, wobei sich seit Mitte Juni 2020 ein (mittelfristiger), moderaterer Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie jetzt bei 12.700 Punkten) ergeben hat. Dieser Aufwärtsstrend wird seit Wochen von insgesamt leicht fallenden Handelsvolumina (siehe Chart) begleitet. Innerhalb des Trends hat sich – ausgehend vom bisherigen Recovery-Hoch bei 13.305 Punkten ein sehr kurzfristiger Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie bei ca. 13.000 Punkten) ergeben, der den Future bis an den (mittelfristigen) Aufwärtstrend zurückgeführt hat. Hier liegt mit einem Trading-Markt leicht unterhalb der 10-Tage-Linie jetzt eine Mini-Stabilisierung vor. Dieser Trading-Markt bzw. die Mini-Stabilisierung sollten sich auf dem aktuellen Kursniveau zeitlich ausweiten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate