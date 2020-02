DAX-Future: Mittelfristige Trading-Range weit fortgeschritten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten gab es – im Umfeld der anhaltenden Diskussion um die Auswirkungen des Coronavirus und sinkenden europäischen Long-Bonds-Renditen – zum Wochenstart Kursverluste. Unter den europäischen Sektoren festigten sich relative Tendenzen. Mittelfristig relativ schwache Sektoren wie z. B. der STOXX Oil & Gas (-1,2%; zurück unter der 10-Tage Linie) und der STOXX Automobiles (-0,6%; 200-Tage Linie arbeitet als Widerstand) waren unter den größten Tagesverlierern. Demgegenüber legten der STOXX Real Estate (+0,8%; neue Hausse-Hochs) und STOXX Financial Services (+0,4%; direkt an den All-Time Highs) zu. Nachdem sich die Lage im Mittleren Osten wieder beruhigt hat und die Verunsicherung bzgl. des Coronavirus etwas nachgelassen hat, stellt sich Schritt für Schritt die positive Grundstimmung vom Jahreswechsel an den europäischen Aktienmärkten wieder ein.

Der DAX-Future war ab August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend bis November 2019 auf 13.365 gestiegen. Hier flachte sich das Aufwärtsmomentum ab und es ergab sich insgesamt eine mittelfristige Trading-Range (Support um 12.880; Resistance um 13.640). In Summe sollte es jetzt nicht überraschen, wenn der – ausgehend von der bisher trendbestätigenden Mini-Konsolidierung (direkt unterhalb von 13.639) versuchen sollte, sich aus der alten Trading-Range nach oben abzusetzen und ein neues (Trading-)Kaufsignal liefert. Die Long-Ausrichtung bzw. das DAX-Portfoliobeta von 1,1 (1,0 steht für eine neutrale Position gegenüber der Benchmark) tragen der aktuellen technischen Lage aber zurzeit ausreichend Rechnung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate