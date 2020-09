DAX Future: Mini-Stabilisierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach einer schwächeren Tageseröffnung kam es an den europäischen Aktienmärkten im Laufe des Donnerstagshandels – u.a. begleitet von einem Mixed Picutre an der Wall Street (August- Neubauverkäufe über Erwartungen; wöchentliche Arbeitsmarktdaten unter Erwartungen) zu einer Mini-Stabilisierung. Unter den europäischen Sektoren behauptete der STOXX Automobiles (+0,1%; 200-Tage Linie arbeitet als Support) seine kurzfristige relative Stärke. Demgegenüber sah der STOXX Retail (-2,5%; August-Aufwärtstrend wackelt) weitere Gewinnmitnahmen. In Summe dürfte sich nach dem hohen Abwärtsmomentum des Wochenauftakts die Stabilisierung auch zum Ausklang der Woche fortsetzen, wobei die Stimmung eingetrübt bleibt.

Aus technischer Sicht erreichte der DAX-Future Anfang September 2020 bei 13.435 Punkten sein aktuelles Recovery-Hoch. Danach ging er in eine Konsolidierung über. Zum Wochenstart verließ der Future diese mit einem Take-Profit/Trading-Verkaufssignal nach unten. Nach dem schnellen Rutsch auf 12.478 Punkte läuft eine Mini-Stabilisierung, die zuletzt einen leicht fallenden Charakter angenommen hat. Die Stabilisierung reicht bisher noch nicht aus um einen Trading-Boden zu starten. Deswegen sollte bei einem Rutsch unter 12.435 Punkte weiterer Abgabedruck in Richtung 12.200 Punkte einkalkuliert werden. Mit Blick auf das Ende der Woche deutet sich jedoch zunächst eine Fortsetzung der Stabilisierung an, die erst ab Kursen oberhalb von 12.830 Punkten an Tragfähigkeit gewinnen würde.

