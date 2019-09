DAX-Future: Mini-Konsolidierung weiterhin intakt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Wochen haben der EURO STOXX 50-Future und der DAX-Future – auf Wochenbasis – nahezu unverändert geschlossen gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. die September -EWU- Industrie & Dienstleistung Einkaufsmanagerindizes (23.09.), die September-USA-Industrie & Dienstleistung Einkaufsmanagerindizes (23.09.), die deutsche September-Ifo Geschäftsdaten (24.09.), das September-USA-Verbrauchervertrauen (24.09.), das USA-Q2-BIP (26.09.), die August-USA-Handelsbilanz (26.09.), der August-USA-Auftragseingang für langlebige Güter (27.09.) und das September-USA-Uni Michigan Verbrauchervertrauen (27.09.) erwartet. Zu Beginn der neuen Woche sollten die europäischen Aktienmärkte einerseits mit der Einarbeitung der neuen monetären Impulse und andererseits mit dem Newsflow bezüglich des US-/chinesischen Handelskonflikt beschäftigt sein, so dass diese zunächst für eine Fortsetzung der Konsolidierungsstimmung (freundlichen Grundstimmung) spricht.

Aus technischer Sicht war der (Dezember-)DAX Future Ende August 2019 aus der Trading-Bodenformation (Kopf-Schulter-Kaufformation; Nackenlinie bei ca. 11.810) herausgelaufen. Danach ergab sich ein steiler Aufwärtstrend, der den (Dezember-)DAX-Future in Richtung der gestaffelten Resistance-Zone (12.535 – 12.600; Umfeld der alten Jahrestops) geführt hat. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften Lage war der Future zuletzt aus diesem Trend zur Seite in eine Mini-Konsolidierung (Support-Zone: 12.280 – 12.300; Resistance um 12.480) hineingelaufen. Diese Konsolidierung hat bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Hier sollte es aber überraschen, wenn der Future bereits zum Wochenauftaklt versucht, sich nach oben abzusetzen.

