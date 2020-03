DAX-Future: (Mini-)Intraday-Comeback

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum Wochenauftakt zeigt das Krisenmanagement vieler Regierungen und int. Notenbanken (z.B. FED mit Zinssenkung und umfangreiche QE-Maßnahmen) an den (europäischen) Aktienmärkten zunächst geringe Wirkung. Weiterhin wurde der Handel – nach der „Flucht in Save Haven“ – von der „Flucht in Cash“ geprägt, wobei auch europäischen Long-Bonds – speziell in Südeuropa – von Take-Profits und Switches belegt waren. Im Nachmittagsgeschäft sorgte unter anderem der Newsflow bzgl. möglicher Corona-Imstoffe für Shortdeckungen. Positiv aufgefallen sind die (Mini-)Intraday-Comebacks bei ausgewählten europäischen Sektoren wie z.B. im HealthCare und Technology-Bereich. Dies signalisiert, dass sich die ausgeprägte Baisse-Stimmung und der Verkaufsdruck (etwas) abschwächen.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte Februar 2020 (Start: 13.805) im „Corona-Baisse-Trend“ (Trendlinie: 11.100). Seit Anfang März 2020 (Kurse: 12.220) hat sich ein beschleunigter Baisse-Trend (Trendlinie: 9.600) herausgebildet. Nachdem der DAX (Index) fast bis zur 13-jährigen Support-Zone (8.000 – 8.150; stammt aus den Jahren 2000 – 2013) zurückgefallen war, kam es – aufgrund der kurz- und mittelfristig überverkauften Lage und ausgehend vom neuen Support um 8.226 – zu einem Mini-Intraday-Comeback. Positiv fällt auf, dass zum ersten Mal seit Mitte Februar die Intraday-Rallye (8.226 bis 8.900) im späten Geschäft nicht wieder komplett abgegeben wurde. Im Regelfall ein technisches Zeichen für ein Stabilisierungs-Inday oberhalb des Supports um 8.226. Solange aber der beschleunigte Baisse-Trend (9. 600) nicht zur Seite verlassen wird, sollte die defensive technische Haltung noch bestehen bleiben.

