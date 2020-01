DAX-Future: Mini-Flagge

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte gaben im Mittwochshandel – trotz einer anhaltenden Rekordfahrt an der Wall Street (z.B. neue All-Time Highs des S&P 500) vor der Unterzeichnung des ersten Handelsteilabkommen zw. USA und China und im Umfeld der Q4-Berichtssaison – moderat nach. Bei den europäischen Sektoren weiteten der STOXX Utilities (+1,2%; intakte Aufwärtstrends) und der STOXX Technology (+0,1%; Trading an den Hausse-Hochs) ihre laufende relative Stärke aus. Demgegenüber fiel der STOXX Auto & Parts (-1,7%; Support-Zone um 500 im Fokus) erneut zurück. In Summe können die europöischen Aktienmärkte zzt. nicht an das US-Rallye-Tempo anknüpfen. Diese intakte, kurzfristige Relative Stärke der US-Indizes sorgt dafür, dass Marktpositionen (z.B. S&P 500 Long, DAX Short) eher nicht aufgelöst werden. In Summe liegt jedoch auch in Europa weiterhin eine positive Stimmungslage vor.

Aus technischer Sicht durchläuft der DAX-Future einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.835). Dabei stieg der Future bis November 2019 auf 13.365. Es folgte ein Trading-Markt (gestaffelten Support 12.880 – 12.939; gestaffelte Resistance-Zone: 13.365 – 13.450). Ausgehend von 12.939 schlug der Future zum Jahresstart 2020 mit hoher Intraday-Vola nach oben um und eine kurzfristige Rallye führte ihn zuletzt über die gestaffelte Resistance bis auf 13.547. Auf diesem Niveau hat sich nun eine klassische Mini-Flagge herausgebildet. Diese hat bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Bei einem Anstieg über 13.547 würde ein neues Trading-Kaufsignal generiert und das nächste technische Etappenziel wäre dann der Anstieg auf neue All-Time Highs (im DAX-Performance-Index zzt. 13.597 aus Januar 2018).

