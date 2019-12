DAX-Future: Langsamere Gangart

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel kam es vor dem Hintergrund leichter Zugewinner zur Wall Street- Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten zu einem normalen Konsolidierungstag. Die zuletzt freundliche Stimmung für die Gesamtmarktindizes blieb dabei intakt. Während einerseits z.B. der STOXX Oil & Gas (+0,6%; zurück über der 200-Tage Linie) positiv auffiel, gab es – begleitet von Newsflow zum US-Flugzeuzgmarkt und der Produktionspause der „737 Max“ – Abgaben beim STOXX Travel & Leisure (-1,7%, intakter mittelfristiger Aufwärtstrend). Insgesamt sollte mit Blick auf die zweite Wochenhälfte die positive Marktstimmung Bestand haben, wobei zum Wochenschluss der Dez.-Verfallstermin in den Fokus rückt.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.800). Ausgehend von 13.374 ergab sich ab Mitte November 2019 ein flacher Abwärtstrend, in dem der Future auf 12.882 zurück fiel. Hier kam es zu einem Umschlagen nach oben und der Future startete einen kurzfristig beschleunigten Aufwärtstrend. Dieser führte ihn mit einem (Trading-)Kaufsignal zuletzt auf neue Jahreshochs bei 13.459. Die kurzfristige technische Gesamtlage und der gestrige Konsolidierungstag signalisieren, dass der Future das hohe Aufwärtsmomentum des kurzfristig beschleunigten Aufwärtstrends nicht durchhält. In Summe sollte daher eine langsamere Gangart einkalkuliert werden.

Produktidee: Faktor-Zertifikate