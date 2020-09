DAX Future: Kurzfristiger Aufwärtstrend zur Seite verlassen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche hat der EURO STOXX 50-Future 225 Punkte und der DAX-Future 70 Punkte verloren. Bei den Makro-Daten gibt es diese Woche u.a.: CHN-August-Importe (07.09), EUR-Q2-BIP (08.09.), CHN-August-Verbraucherpreise (09.09), EZB Zinsentscheid (keine Änderung der aktuellen Geldpolitik und Betonung des 2%-Inflationsziels erwartet), USA-August-Erzeugerpreise, USA-5. Sep.-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (alle 10.09.) und die USA-August-Verbraucherpreise (11.09.). In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten ein volatiler Trading-Markt vor, der zum Wochenstart andauern dürfte. Dabei sollten die Volumina wegen dem US-Börsenfeiertag deutlich sinken.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future im Juli 2020 ausgehend von 13.305 bis Anfang August auf 12.200 gerutscht. Danach etablierte sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend. In diesem war der Future unter mehreren kleinen Trading-Kaufsignalen bis zuetzt auf 13.461 gestiegen. Das letzte Kaufsignal lieferte jedoch – trotz Ausbruch über die Resistance – keinen nachhaltigen Kursansteig. Stattdessen fiel der Future nach einem Intraday-Comedown zügig zurück. Durch eine Konsoldierungsausweitung wurde dabei nun der kurzfristige Aufwärtstrend zur Seite beendet. Als Konsequenz steht jetzt ein Trading-Markt auf dem aktuellen Kursniveau an, wobei der nächste Support um 12.626 liegt.

