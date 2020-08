DAX Future: Kurzfristiger Aufwärtstrend bei 12.700

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel gab es an den europäischen Aktienmärkten moderate Take-Profits. Diese waren u.a. von Zugewinnen an der technologielastigen Nasdaq, über Erwartungen ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten und Spekulationen zum Status der US-Verhandlungen über ein zweites Covid-19-Hilfspaket belgeitet. Unter den europäischen Sektoren waren die Take-Profits bei Wochengewinnern wie dem STOXX Insurance (-1,5%) und STOXX Banks (-1,6%;) am deutlichsten. Deren zuletzt leicht verbesserte technische Lage trübt sich dadurch aber nicht direkt wieder ein. In Summe arbeitet seit Ende Juli weiter ein freundlicher Grundton an den europäischen Aktienbörsen.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future – innerhalb der seit März 2020 (Start bei 8.223 Punkten) laufenden Gesamtrecovery-Bewegung – seit dem Montagswechsel Juli/August 2020 wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Dessen Aufwärtstrendlinie liegt jetzt bei 12.700 Punkten. Zuletzt ist der Future mit einem Trading-Kaufsignal (B9) aus der Mini-Trading-Range (unterhalb von 12.800 Punkten) weitergelaufen. Insgesamt deutet dieser kurzfristige Aufwärtstrend ein kurzfristiges technisches Kurspotential bis zur mittelfristigen Resistance-Zone um 13.300 Punkte an. Nach der Kursrallye der Vortage ist der Future – unterhalb der zusätzlichen kleinen Resistance um 13.100 Punkte – in eine normale Mini-Konsolidierung hineingelaufen. Am letzten Handelstag der Woche sollte es nicht überraschen, wenn der Future in dieser Mini-Konsolidierung verbleibt.

