DAX-Future: Kurzfristiger Abwärtstrend jetzt bei 12.000

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Während es im frühen Montagshandel noch zu deutlichen Erholungen an den europäischen Aktienmärkten gekommen war, sorgte im Tagesverlauf die gesenkte Konjunkturprognose der OECD für die Weltwirtschaft für eine Fortsetzung der Flucht in „Save Havens“. Neben den Kursgewinne bei den Long-Bond-Futures sorgten die Markterwartungen an weitere Zinssenkungen der US-Notenbank (nächstes FOMC-Meeting: 17/18 März 2020) für eine Recovery-Rallye an der Wall Street (nach dem Intraday-Comeback im S&P 500 am Freitag zum Wochenstart Comeback bis über die 200-Tage-Linie) und einem deutlich schwächeren US-Dollar (z.B. gegenüber dem Euro und Yen). Diese Währungsverschiebungen sollten die kurzfristige Recovery-Stimmung an den europäischen Aktienmärkten beschränken.

Aus technischer Sicht ist der DAX-Future mit Take-Profit- und Verkaufssignalen aus der vorherigen Broadening-Top-Formation (Support um 12.880, arbeitet jetzt als neue mittelfristige Resistance-Zone) herausgefallen. Hierdurch wurde ein neuer, kurzfristiger steiler Abwärtstrend (kurzfristige Abwärtstrendlinie jetzt bei ca. 12.000) etabliert. Aufgrund des Montags-Intraday-Newsflow ist es aber nicht zu einem „Inday“ sondern zu einem „Outday“ (Kurstief vom Montag unterhalb des Tagestiefs vom Freitag; Kurshoch vom Montag oberhalb des Kurshochs vom Freitag) gekommen. Dies signalisiert in Kombination mit der kurzfristigen überverkauften Lage ebenfalls eine Stabilisierungschance (neue Support-Zone 11.600 – 11.800), wobei jedoch zuerst nur der kurzfristige Abwärtstrend (bei 12.000) zur Disposition stehen sollte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate