DAX-Future: Kurzfristig überkaufte Lage signalisiert Slowdown

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach den deutlichen Kursgewinnen aus der vergangenen Handelswoche – unter anderem begleitet von einem neuen All-Time High an der Technologiebörse Nasdaq – haben die europäischen Aktienmärkte zum Wochenstart ihre Niveaus verteidigt. Bei den Umfeldfaktoren war eine moderate Rotation in Save Hafen Assets wie z. B. Long-Bonds und Gold zu beobachten. Unter den europäischen Sektoren setzte sich die Rotation zurück in Banken, Autos und Öl- und Gas-Titeln fort. Demgegenüber weiteten sich die Take-Profits bei Health Care- und Technology Titeln aus. In Summe deutete sich nach den vergangenen Rallye-Wochen bei weiterhin intakter Recovery-Stimmung ein langsameres Aufwärtsmomentum an.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung, die die technische Form eines „V“ aufweist. Aus der trendbestätigenden TradingRange (Support um 10.200; Resistance ab 10.810) war der Future mit dem vierten (B4) und fünften (B5) Trading-Kaufsignal in den 2. Recovery-Trend hineingelaufen. Dieser hat als kurzfristiges technisches Kursziel sowohl die Kursetablierung oberhalb der 200-Tage-Linie (im DAX) als auch die kurzfristige Kurszielzone von 12.800 – 13.000. Einerseits liegt die 2. Recovery-Trendlinie bei 12.000 (leicht oberhalb der 10-Tage-Linie). Andererseits ist eine kurzfristige überkaufte Lage entstanden. Diese signalisiert (aus technischer Sicht) aber „nur“ ein mögliches Slowdown oder eine neue Konsolidierung. Es wäre eine technische Überinterpretation hieraus einen technischen Hinweis auf das bevorstehende Ende des „V“-Recoveries abzuleiten.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine