DAX-Future: Kurzfristig überkaufte Lage bereits abgebaut

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind im Umfeld einer festeren Wall Street-Eröffnung (anhaltende Spekulationen um Fortschritte bei den US-chinesische Handelsgesprächen; schärfere chinesische Strafen für Verletzung geistigen Eigentums angekündigt) mit moderaten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Unter den europäischen STOXX Sektoren verbesserte sich die kurzfristige Marktbreite erneut. So erreichten u.a. der STOXX Travel & Leisure (+1,5%; Resistance-Zone ab 270 kommt zurück in den Fokus) und der STOXX Health Care (+1,4%; neue All-Time Highs; intakte technische Neubewertung) neue Jahreshochs. Auch der STOXX Industrial Goods & Services (+1,0%; intakte technische Neubewertung) setzte seinen Aufwärtstrend und seine relative Stärke fort. In Summe ist die Verbesserung der kurzfristige Marktbreite in Kombination mit dem US-Rückenwind (z. B. Nasdaq Composite mit neuen All-Time Highs) ein Signal dafür, dass der positive Grundton innerhalb der noch intakten Konsolidierungsstimmung verfestigt.

Aus technischer Sicht startete der DAX-Future im August 2019 den laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.490). Mitte Oktober 2019 war er mit einem (Investment-)-Kaufsignal über die Resistance bei 12.480 nach oben angesprungen. In der folgenden Rallye stieg er zügig auf Niveaus bei 13.300. Hier startete der Future einen Trading-Markt/ zur Abbau der mittelfristigen überkauften technischen Lage. Der Trading-Markt (Kern-Trading-Zone: Support um 13.039; Resistance um 13.374) hat sich mittlerweile im Umfeld der seitwärts laufenden 10-Tage Linie eingependelt. Da die kurzfristig überkaufte Lage abgebaut ist, darf es nicht überraschen, wenn der Future vor dem Monatsende versucht, sich nach oben abzusetzen. Darüberhinaus sollte aufgrund der guten technischen Gesamtlage beim TecDAX das (TecDAX-)Portfolio- Beta von 1,0 (neutrale Position) auf 1,1 (Long-Position) angehoben werden.

