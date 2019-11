DAX-Future: Kurzfristig überkaufte Lage

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der der EURO STOXX 50-Future ca. 75 und der DAX-Future 275 Punkte gewonnen. In der neuen Woche liegt der Fokus bei den Makro-Daten u.a. auf die November–EWU-ZEW-Umfrage Erwartungen (12.11.), die Oktober-USA-Verbraucherpreise, die September-EWU-Industrieproduktion (beide 13.11.), die Oktober-China-Industrieproduktion, die Oktober-USA-Erzeugerpreise Endnachfrage, die Q3-EWU-Beschäftigung, dem Q3-EWU BIP (alle 14.11.), die Oktober-USA-Ausfuhrpreise, die Oktober-USA-Industrieproduktion, die September-USA-Lagerbestände, die Oktober-EWU-Verbraucherpreise, die Oktober-USA-Eineinzelhandelsumsätze (alle 15.11). In Summe liegt an den europäischen Aktienmärkten eine positive Stimmung vor, wobei sich nach der Rallye der letzen Wochen eine langsamere Gangart in der neuen Handelswoche abzeichnet.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future – nach der 18,3%-Rallye von 11.241 auf 13.298 – von Mitte August bis Anfang November 2019 eine kurzfristig überkaufte Lage etabliert. Im laufenden Aufwärtstrendkanal (untere Kanallinie zzt. bei 12.975) notiert der Future zuletzt anhaltenden an der oberen Kanallinie. Als Konsequenz sollte es dem Future immer schwerer fallen, das sehr hohe Aufwärtsmomentum durchzuhalten. Deshalb dürfte eine kurzfristige Seitwärtsphase zum (Teil-)Abbau der überkauften Lage nicht überraschen. Solange der Future dabei im Aufwärtstrendkanal bleibt, hätte dies einen normalen, trendbestätigenden Charakter.

Produktidee: Faktor-Zertifikate