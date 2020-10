DAX Future: Kursetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von der Diskussion bzgl. Brexit, US-Stimulus-Paketes und der laufenden Reporting-Saison ist es – in Kombination mit einem schwächeren USD und eines schwächeren britischen Pfunds jeweils gegenüber dem Euro – diesseits und jenseits des Atlantiks zu leicht anziehenden Long-Bond-Renditen gekommen. Vor diesem Hintergrund kam es einerseits zu Take-Profits / strategischen Verkäufen in ausgewählen europ. Blue-Chips sowie zu Switches (z.B. STOXX Technology mit -0,7 Prozent) und Shortdeckungen (z.B. im STOXX Banks mit +1,3 Prozent). Das Mixed Picture in der kurzfristigen Marktbreite der europäischen Blue-Chips signalisiert dabei, dass sich die vorhandene Konsolidierungsstimmung auch zur Wochenmitte weiter fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht hatte sich im DAX-Future – innerhalb der seit Juni 2020 bestehenden Seitwärtspendelbewegung – ein kurzfristiger Aufwärtstrend (12.316 – 13.160) herausgebildet. Diesen hatte der Future in der letzten Wochen mit einem Take-Profit-Signal (z.B. Crossen der 10-Tage-Linie) in eine neue Kern-Trading-Range (Support um 12.580; Resistance um 12.136) verlassen. Innerhalb dierer Kern-Trading-Range deutet sich ein Mini-Abwärtstrend (Start bei 13.160) mit einer Kursetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie an, sodass ein leicht negativer Touch entstanden ist. Hier deutet sich jedoch für die nächsten Handelstage bisher keine große Tendenzaufnahme an.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine