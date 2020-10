DAX Future: Kursetablierung oberhalb der 10-Tage-Linie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zur Wochenmitte und zum Quartalsende setzte sich – mit dem Rückenwind einer sehr freundlichen Wall-Street-Eröffnung – ein freundlicher Grundton an den europäischen Aktienbörsen durch. Hierzu hat aber weniger das erste US-Fernseh-Duell (Trump gegen Biden) als vielmehr die neuen chinesischen Konjunkturdaten und die Hoffnungen auf ein weiteres US-Stimuluspaket beigetragen. Bei den europäischen Sektoren konnten der Automobil-Bereich und der Chemiesektor mit weiteren Kursgewinnen ihre in H2 2020 vorliegende relative Stärke verteidigen. Die gute kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert auch für den Rest der Woche eine Fortsetzung der verbesserten Stimmungslage.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte Juni 2020 in einer Seitwärtspendelbewegung (oberhalb der 200-Tage-Linie im Index) und unterhalb der mehrfach getesteten, gestaffelten Resistance-Zone (13.100 – 13.400 Punkten). Die Kursschwäche der Vorwochen (13.435 bis 12.316 Punkten) endete in der letzten Woche in einem Mini-Sell-Off. Seitdem steht mit dem schwachen Trading-Kaufsignal (Volumenunterstützung fehlt) vom Wochenstart eine moderate technische Verbesserung an. Hier geht es mit Blick auf den Start in Q4 2020 zunächst um die Kursetablierung oberhalb der 10-Tage-Linie. Tech. Hinweise auf ein höheres Aufwärtsmomentum liegen nicht vor. Damit bleibt der konservative Verkauf von Dezember-DAX Puts, Basis 8.000 Punkte (Basispreise unterhalb des Corona-Baisse-Lows) interessant.

