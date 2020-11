DAX Future: Konsolidierungstag

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die weitere Einarbeitung der Ergebnisse der US-Wahl sorgt weltweit für Impulse an den Aktienmärkten. Nicht nur der Nikkei 225 (neues Jahrestop) sondern auch viele europäische Aktienmärkte konnten die Vorwochenverluste ausgleichen. Bei den europäischen Sektoren haben die Sektoren, die im zweiten Halbjahr 2020 bereits deutliche Kursgewinne erzielen konnten (z.B. Autos, Tech, Chemie), an ihre alte relative Stärke angeknüpft. Bei der kurzfristigen Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips ist es zu einer deutlichen Verbesserung gekommen, da einige Titel mit neuen technischen (Trading-)Kaufsignalen auf neue All-Time-Highs gestiegen sind. Nach den Rallye-Tagen sollte ein – von (Trading-)Take-Profits begleiteter – Konsolidierungstag zum Wochenschluss anstehen.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future seit Mitte Oktober 2020 (Start bei 13.160 Punkten) – begleitet von mehreren Trading-Verkaufssignalen unter die Support-Zone (12.100 – 12.316 Punkte) – in einem steilen Abwärtstrend bis ins Sell-Off bei 11.314 Punkten gerutscht. Dort ist der Future nach oben umgeschlagen und hat – begleitet von Trading-Kaufsignalen – einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend (Wahlrally-Trend) etabliert. Die kurzfristige Wahlrally-Trendlinie liegt jetzt bei 12.200 Punkten. Mit dem letzten Trading-Kaufsignal (B3) ist der Future auch über die Resistance-Zone (12.200 – 12.316 Punkte) gestiegen und befindet sich damit oberhalb der 200-Tage-Linie (im Index; aktuell bei 12.070 Punkten) wieder in der seit Mitte Juni 2020 bestehenden Seitwärtspendelbewegung (Support: 12.000 – 12.300; Resistance: 13.100 – 13.450 Punkte). Dort sollte sich der Future festsetzen. Da die Wahl-Rallye nach 1.200 Punkten eine kurzfristig überkaufte Lage produziert hat, bewirkt oft ein „Inday“ den Start in eine Konsolidierung auf dem erreichten Rallye-Niveau.

