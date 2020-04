DAX-Future: Konsolidierungsausweitung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit einem klassischen Konsolidierungstag (reduzierte Intraday-Volatilität; reduzierte Volumina) sind die europöischen Aktienmärkte in die neue Woche gestartet. Bei den Umfeldfaktoren standen die historischen Turbulenzen am (US-)Öl-Markt mit negativen Auswirkungen für die Aktienmärkte im Fokus. Unter den europöischen STOXX-Sektoren findet sich weiterhin das Mixed Picture, wobei aktuell eine Rotation zurück in technisch defensivere Sektoren wie z. B. dem STOXX Health Care (+1,3%; Recovery weitet sich aus; relative Stärke intakt) ansteht. Demgegenüber weitete sich die laufende relative Schwäche zyklischer Sektoren wie des STOXX Automobiles & Parts (-1,5%; Recovery-Slowdown, aber weiterhin über der 10-Tage Linie) aus.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März 2020 (Start: 7.943) in einer weiterhin intakten Recovery-Bewegung. Seit Ende März 2020 hat sich dabei ein Recovery-Trend (Recovery-Trendlinie aktuell bei 10.100; leicht unterhalb der steigenden 10-Tage-Linie) ergeben. Innerhalb dieses Recovery-Trends hat sich bisher das klassische Wechselspiel von Trading-Kaufsignalen, kurzfristigen Aufwärtsrallies und trendbestätigenden Konsolidierungen ergeben. Zuletzt ist der Future wieder in eine Konsolidierung mit der Form einer Trading-Range (Support um 10.120; Resistance um 10.810) hineingelaufen. Einerseits hat diese Konsolidierung bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Andererseits steht aber zunächst die Ausweitung der Konsolidierung (Trading-Markt im Umfeld der 10-Tage-Linie) auf der technischen Agenda.

