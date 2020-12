DAX Future: Konsolidierungsausweitung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future und der DAX-Future deutlich verloren. In der neuen Woche stehen u.a. folgende Makro-Daten an: EUR-Oktober-Industrieproduktion (14.12), CHN-November-Industrieproduktion, USA-November-Industrieproduktion (alle 15.12), EUR-Dezember-Einkaufsmanagerindizes, USA-November-Einzelhandelsumsätze (alle 16.12), EUR-November-CPI-Daten, USA-November-Wohnungsbaugenehmigungen und Baubeginne, USA-12. Dezember-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (alle 17.12). Zusätzlich sollte der Fokus besonders auf dem USA-FOMC-Meeting (ab Mittwoch) liegen. Nach mehreren Wochen mit deutlichen Kursgewinnen sollte sich zum Wochenauftakt – vor dem Hintergrund des Corona- und des Brexit-Newsflows – die verfestigte Konsolidierungsstimmung fortsetzen.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future mit Hilfe des „Election-Trends“ (seit Ende Oktober; 11.313 – 13.457) und des danach vorliegenden Aufwärtstrends bis in die seit Juni 2020 bestehende Resistance-Zone (13.100 – 13.435) gelaufen. Zuletzt gab es eine Trading-Range (Support: 13.100; Resistance: 13.435) im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie. Am Mittwoch (der Vorwoche) scheiterte der Versuch, sich aus der Trading-Range nach oben abzusetzten, mit einem Mini-Intraday-Comedown. Zum Wochenschluss sorgte das Mini-Intraday-Comeback (neuer kleiner Support um 13.000) dafür, dass der Future die Trading-Range knapp verteidigen konnte. Insgesamt liegt mit der Kursetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie aber jetzt ein negativer Bias vor. Damit signalisiert die kurzfristige technische Gesamtlage eine Ausweitlung der laufenden Konsolidierung zum Wochenauftakt.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine