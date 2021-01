DAX Future: Konsolidierung (nach der 1.100-Punkte-Rally)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten sind nach dem starken Zugewinnen zum Jahreswechsel (z. B. DAX mit >1.100 Punkten Gewinn) im Umfeld leichterer Long-Bonds und einem etwas festeren US-Dollar erste Trading-Take-Profits angelaufen. Unter den europäischen Sektoren gaben 19 von 20 Sektoren ab. Lediglich der STOXX Health Care (+0,6 Prozent; arbeitet sich an die 200-Tage Linie vor) behauptete sich gegen diese Tagestendenz. Die größten Take-Profits gab es demgegenüber beim Vorwochengewinner Basic Recources (-1,4 Prozent; normale Take-Profits oberhalb der 10-Tage Linie). Trotz dieser ersten Take-Profits ist der freundliche Grundton an den europäischen Aktienmärkten weiterhin intakt.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Ende Oktober 2020 (Start bei 11.303) in einer Aufwärtsbewegung, die bisher aus drei technischen Phasen besteht. Zuerst der Election-Trend (Anstieg: 11.303 – 13.421 (Resistance)). Zweitens ergab sich ab Anfang November 2020 unterhalb dieses Resistance eine Trading-Range (mit einem trendbestätigenden Charakter nach oben). Drittens etablierte der Future – ausgehend von Kursen um 13.000 (Support) Ende Dezember 2020 mit einem Trading-Kaufsignale einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei ca. 13.750) oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie. Nach der Rallye (13.000 – 141,22 (neuer kleiner Resistance)) deutet sich aufgrund der kurzfristigen überkauften Lage ein normaler Slowdown bzw. eine Konsolidierung auf dem aktuellen Kursniveau an.

