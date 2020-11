DAX Future: Konsolidierung mit trendbestätigendem Charakter

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der Einarbeitung der US-Wahlimpulse und der ersten – und jetzt auch der zweiten – „Impfstoff-Euphorie“ an den int. Finanzmärkten, gestaltete eine etwas realistischere Betrachtungsweise das Handelsgeschehen an den europäischen Aktienmärkten. Neben dem Rückenwind durch die ultralockere Geldpolitik sorgt der weiterhin laufende Re-Switch bei den Sektoren insgesamt für eine Fortsetzung der freundlichen Stimmung. Neben dem STOXX Insurance (1,0 Prozent, Investment-Kaufsignal (Sprung über die 200-Tage-Linie) konnte besonders der STOXX Autos (+0,87 Prozent; technische Kaufsignale arbeiten) seine relative Stärke in H2 2020 im europäischen Sektorvergleich ausbauen.

Aus technischer Sicht ist der DAX-Future mit Hilfe von mehreren Trading-Kaufsignalen durch den Election-Trend (Start bei 11.314 Ende Oktober 2020) und die „Corona-Impfstoff-Rally“ bis in die gestaffelte Resistance-Zone 13.100 – 13.435 (besteht seit Juni 2020) gelaufen. Aufgrund der kurzfristige stark überkauften Lage läuft der Future jetzt in eine Konsolidierung (zusätzliche kleine Resistance-Zone um 13.290). Einerseits ist die kurzfristige überkaufte Lage weiterhin nicht ausreichend abgebaut, was für ein nachhalltiges Verlassen des Election-Trends zur Seite sorgt und eine zeitliche Ausweitung dieser Konsolidierung auf dem erreichten Kursniveau (Kern-Trading-Zone 13.000 – 13.200) andeutet. Andererseits weist diese Konsolidierung bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben; s. Volumina) auf, sodass der Future weiterhin an der Etablierung einer weiteren Klettertour noch in 2020 arbeitet.

