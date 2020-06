DAX Future: Konsolidierung ausgeweitet

Die europäischen Aktienmärkte sind – trotz einer freundlichen Wall Street Eröffnung angeführt von der Nasdaq – im Umfeld international steigender „Corona-Fallzahlen“ mit einem Konsolidierungstag in die neue Woche gestartet. Die Marktbreite der europäischen Sektoren verschlechterte sich etwas, da nur drei Sektoren zulegen konnten. Dabei waren Automobiles der größte Tagesgewinner, während defensive Sektoren wie Food & Beverage und Telecommunications Abgaben verzeichneten. Nach Wochen mit einer Recovery-Stimmung signalisert somit die kurzfristige Marktbreite sowohl bei den Sektoren als auch bei den europäischen Blue-Chips, dass sich die angelaufene Konsolidierungsstimmung weiter verfestigt.

Aus techischer Sicht befindet sich der September-DAX-Future seit Mitte März ´20 (Start bei 8.222 Punkten) in einer Recovery-Bewegung, dessen Gesamtrecovery-Trend jetzt bei 11.800 Punkten angekommen ist. Nach Abschluss des zweiten Recovery-Trends (10.170 auf 12.906 Punkte) ist der (September-)Future zur Seite in eine Trading-Range hineingelaufen. Diese wird sowohl von dem Support um 11.575 als auch von dem Resistance ab 12.900 Punkten begrenzt. Zwar ist durch die Kursentwicklung der letzten knapp zwei Wochen die kurzfristig überkaufte Lage in eine neutrale Position geführt worden, jedoch besteht weiterhin eine mittelfristig überkaufte Struktur. Diese signalisiert eine zeitliche Ausweitung dieser Trading-Range. Aus sehr kurzfristiger Sicht hat sich im Umfeld der 10-Tage-Linie ein Trading-Markt (Kernzone: 12.050 – 12.450 Punkte) herausgebildet. Dieser sollte auch zunächst weiterhin Bestand haben.

