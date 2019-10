DAX-Future: Klassischer „Warten auf die Fed“-Tag

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Vorfeld der Fed-Sitzung (Mittwoch nach Börsenschluss; Konsens: Senkung Fed Funds- Zielband um 25 Basispunkte auf 1,5% bis 1,75%) kam es an den europäischen Aktienmärkten zu einem klassischen Konsolidierungstag (geringe Volumina) auf den erreichten Niveaus. Im Umfeld von freundlichen europäischen und US-Long-Bonds und fallenden Öl-Futures gab es ein Mixed Picture unter den europäischen Sektoren. Während z.B. der STOXX Constr. & Materials (+0,5%) neue All-Time Highs erreichte, waren bei technisch defensiven Sektoren wie dem STOXX Telecom (-2,0%; kurzfristiges Take-Profit-Signal) und STOXX Utilities (-0,8%; Rutsch unter die 10- Tage Linie) anhaltende Take-Profits zu beobachten. In Summe sorgt die Sektorrotation für den unverändert freundlichen Grundton an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht startete der DAX-Future nach einer Trading-Bodenformation im August 2019 (Start: 11.241) einen mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie: ca. 12.160). Ende Oktober 2019 sprang der Future mit einem Kaufsignal über die gestaffelte Resistance-Zone um 12.480 an. Das Kaufsignal hat den Future mittlerweile auf neue Jahreshochs geführt, wobei sich zzt. das sehr hohen Aufwärtsmomentums abschwächt. In Summe dürfte es nicht überraschen, wenn der Future den Übergang in einen etwas falcheren, kurzfristigen Aufwärtstrend sucht. Für das DAX-Portfolio-Beta von 1,1 wird der Sicherungsstopp auf 12.150 (war 12.075) direkt bis unter den steigenden mittelfristigen Aufwärtstrend nachgezogen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate