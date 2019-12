DAX-Future: Jahresendrallye läuft

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der der EURO STOXX 50-Future ca. 40 und der DAX-Future ca. 100 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. der Dezember-USA-PMI (16.12.), die November-USA-Industrieproduktion (17.12.) der November- USA-Frühindikator (19.12.) erwartet. Nachdem der Newsflow letzte Woche (US-/chin. Handelskonflikt, Sieg der Tories bei UK-Wahlen, Rhetorik der Zentralbanken), der die europäischen Aktienmärkte in die Jahresendrallye geführt hat, sollte der Wochenauftakt positiv ausfallen, ehe in zweiten Wochenhälfte der große Verfall in den Fokus rücken sollte.

Aus technischer Sicht ist der DAX-Future seit Anfang November 2019 in einer trendbestätigenden Konsolidierung unterhalb der; gestaffelten Resistance: 13.338 – 13.460. Nach dem Intraday-Comeback (Dienstag) und dem Mini-Trading-Signal (Crossen der 10-Tage-Linie) hat der Future als Teil der laufenden Jahresendrallye einen weiteren Versuch unternommen, die Konsolidierung zu verlassen. Nach dem Mini-Intraday Comedown vom Freitag deutet sich für den Wochenauftakt zunächst ein langsameres Aufwärtsmomentum an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate