DAX Future: Jahresanfangskonsolidierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten gab es im Umfeld neuer Maßnahmen zur Corona-Eindämmung und vor dem Hintergrund vom politischen Newsflow aus den USA (Wahl in Georgia mit Kopf-an-Kopf-Rennen) ein Mixed Picture. Dabei wurden anfängliche Auftaktverluste im Umfeld einer stabilen Wall Street-Eröffnung im Tagesverlauf teilweise wieder aufgeholt. Unter den europäischen Sektoren profitierten u.a. der STOXX Energy (+2,5%; testet die Resistance um 90 Punkte) und der STOXX Basic Resources (+3,7%; zurück an den Tops aus 2018) von steigenden Rohstoffkursen wie z. B. bei den Öl- und Kupfer-Futures (u.a. wegen OPEC bzw. Saudis mit Öl-Produktionsdrosselung). Der STOXX Banks (-0,5%) weitete demgegenüber seine laufende Konsolidierung aus. In Summe liegt trotz der Jahresanfangskonsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten weiterhin ein positiver Grundton vor.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future in einer Jahresendschlussrallye in 2020 auf neue All-Time-Highs bei 13.922 Punkten (kleiner Resistance) gestiegen und hatte eine kurzfristig überkaufte Lage hinterlassen. Seitdem läuft eine kurzfristige Konsolidierung, wobei der Future im Umfeld seiner leicht steigende 10-Tage Linie und am alten Ausbruchslevels (von 13.421 Punkten) Support-Zonen aufweist. Einerseits hat diese (Mini-)Konsolidierung bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Anderseits sollte aber ohne neues (Trading-)Kaufsignal keine deutliche Long-Positionierung eingegangen werden. Deshalb bleibt aufgrund der wieder attraktiven implizieten (Index-Options-)Volas der konservativer Verkauf von Februar-DAX-Puts, Basis 9.400 Punkte bzw. von März-DAX-Puts, Basis 8.000 oder 8.500 Punkte (beim März-Verfall liegen die Basispreise im Umfeld der „Corona-Baisse-Lows“ aus dem März 2020) von Interesse.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine