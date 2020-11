DAX Future: In der Resistance-Zone 13.100 – 13.430

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der Rekordfahrt der Vortage bei vielen int. Aktienindizes kam es zur Wochenmitte zu einem Konsolidierungstag (reduzierte Intraday-Vola und reduzierte Volumina) an den europäischen Aktienmärkten. Weder die eher umfangreichen, aber uneinheitlichen (US-)Konjunkturdaten noch die weiter steigenden Rohöl-Notierungen konnten die Tagesstimmung verändern. Bei den Sektoren kam es – nach der Rally der Vortage – z.B. beim STOXX Energy (-1,2%) zu Trading-Take-Profits, während einige Lager von kleinen Switches profitierten wie z.B. der STOXX Telco (+1,2%; Trading-Kaufsignal nach Abschluss der Mini-Konsolidierung). Insgesamt liegt weiterhin die freundliche Grundstimmung an den europäischen Aktienmärkten vor.

Aus technischer Sicht hatte der Election-Trend (Start bei 11.314 Punkten) den DAX-Future bis in die seit Juni 2020 bestehende, gestaffelte Resistance-Zone von 13.100 – 13.435 Punkten geführt. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften Lage lief der Future danach in eine Konsolidierung (Resistance um 13.290 Punkte; Trading-Markt an bzw. leicht oberhalb der steigenden 10-Tage-Line). Mit dem Rückenwind der technischen Hausse bei vielen anderen, weltweit wichtigen Aktienindizes hat sich zwar der Future aus der Konsolidierung leicht nach oben abgesetzt, jedoch wird der DAX-Future im int. Vergleich eher nachgezogen als dass eine hohe technische Eigendynamik vorliegt. Auch die fehlenden Handelsvolumina (siehe Chart) verdeutlichen, dass dem Future das kurzfristige Aufwärtsmomentum fehlt, um in diesem Anlauf die gestaffelte Resistance-Zone (13.100 – 13.435 Punkte) nachhaltig zu überwinden.

