DAX Future: In der gestaffelten Resistance-Zone 13.100 – 13.300

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Trotz einer freundlichen Wall Street-Eröffnung (u.a. positives Tech-Sentiment nach M&A Newsflow) kamen die europäischen Aktienmärkte im Umfeld eines leicht festeren Euros (vs. US-Dollar) nicht über ein Mixed Picture hinaus. Begleitet von steigendenen (Edel-)Metallkursen legte unter den europäischen Sektoren unter anderem der STOXX Basic Resources (+1,1%) zu. Auch der STOXX Automobiles (+1,3%) weitete seine in H2 2020 gestartete, kurzfristige relative Stärke aus. Demgegenüber zeichnet sich beim STOXX Banks (-2,1%) weiterhin keine mittelfristige Recovery ab. In Summe sollte der mittelfristige Trading-Markt (mit freundlichen Grundton) in Europa andauern.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte Juni 2020 unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 13.100 – 13.300 in einer Seitwärtspendelbewegung. Diese Konsolidierung hat bisher insgesamt einen freundlichen Grundton und einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Seit Ende Juli 2020 (Kurse um 12.200) befindet sich der Future wieder in einer Aufwärtsbewegung, die seit Anfang August 2020 einen moderaten Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie jetzt bei 12.800) herausgebildet hat. In den letzten Handelstagen hat sich der Future mit einem freundlichen Grundton aus dem Trading-Markt im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie nach oben in die gestaffelten Resistance-Zone „vorgearbeitet“. Insgesamt arbeitet der Future am Abschluss der Seitwärtspendelbewegung. Da bisher weder ein Aufwärtsmomentum noch ein technischer Ausbruch vorliegt, sollte es nicht überraschen, wenn zunächst der Quartalsverfall (am Fr.) auf dem aktuellen Kursniveau abgewickelt wird.

