DAX Future: Im gestaffelten Resistance 13.100 – 13.305 Punkte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Umfeld gemischt ausgefallener US-Konjunkturdaten (Juli-Neubauverkäufe über Erwartungen; August-Conference-Board Konsumentenerwartungen unter Erwartungen) ging der starke Wochenauftakt im Dienstagshandel in ein Mixed Picture über. Dies zeigte sich auch bei den europäischen Aktiensektoren, bei denen neun Sektoren zulegten, während zehn Sektoren Abgaben verzeichneten. Der STOXX Travel & Leisure (+1,6%) war der größte Tagesgewinner, während es im STOXX Oil & Gas (-1,0%) die größten Take Profits gab. In Summe darf – nach den Vortagesgewinnen – ein normaler Konsolidierungstag (reduzierte Volumina, reduzierte Intraday-Volatilität) nicht überraschen, wobei insgesamt der positive Grundton an den europäischen Aktienmärkten erhalten bleiben sollte.

Aus technischer Sicht hat der DAX-Future (Start bei 12.200 Punkten; Ende Juli 2020) jetzt einen neuen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei ca. 12.750 Punkten) etabliert. Dieser Trend ergibt sich, weil der Future die vorherige „Flagge“ zuletzt mit einem Trading-Kaufsignal (B10; zehnte Trading-Kaufsignal innerhalb der Recovery-Bewegung seit März 2020) nach oben verlassen hat und das Zwischentop um 13.100 Punkte überboten wurde. Hierbei handelt es sich bisher aber nur um ein schwaches Trading-Signal (siehe Volumina). Da ausgehend vom Freitags-Intraday-Low bei 12.625 Punkten in drei Handelstagen mehr als 600 Punkte hinzugewonnen wurden, sollte es nicht überraschen, wenn es beim Future jetzt innerhalb der gestaffelten mittelfristigen Resistance-Zone (13.100 – 13.305 Punkte) zu einer Mini-Konsolidierung (inkl. Kursniveauverteidigung) kommt

