DAX Future: Im gestaffelten Resistance 13.100 – 13.305 Punkte

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel gab es an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von einem festeren US-Dollar (z. B. vs. Euro) nachdem FED-Chef Powell eine Verschiebung des Inflationsziel auf „durchschnittliche Inflation“ angekündigt hat – moderate Take-Profits. Die Rekordfahrt der Wall Street ging weiter (z. B. neue All-Time Highs im S&P 500). Unter den europäischen Aktienmärkten waren die höchsten Take-Profits bei Basic Resources (-0,9%; Trading-Range zw. 400 – 420) und Real Estate (-1,0%; Resistance bei 160 arbeitet) zu beobachten. Demgegenüber legte der Travel & Leisure (+1,9%; Mini-Kaufsignal) nach Newsflow um neue, billige Covid-19-Tests zu. Insgesamt ist der positive Grundton an den europäischen Aktienmärkten ist trotz des Mini-Konsolidierungstages nicht verloren gegangen.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Ende Juli 2020 (Start bei 12.200 Punkten) in einem kurzfristen Aufwärtstrend, wobei die Aufwärtstrendlinie bei 12.800 Punkten angekommen ist. Hierbei war der Future aus der (nach oben trendbestätigenden) Flagge mit einem (schwachen) Trading-Kaufsignal (B10) nach oben in Bewegung gekommen. Aktuell ist der Future in der mittelfristig gestaffelten Resistance-Zone von 13.100 bis 13.305 Punkten. Da diese aufgrund des mittelfristigen Charakters (besteht bereits seit Mitte Juni 2020) eine „hohe“ technische Stabilität aufweist, sollte es nicht überraschen, wenn mehrere Versuche benötigt werden, um diese Zone zu „Crossen“. Einerseits hat die neue Mini-Konsolidierung einen trendbestätigenden Charakter nach oben, andererseits sollte es am letzten Handelstag der Woche zu einer (Kurzfrist-)Ausweitung dieser Mini-Konsolidierung innerhalb der Resistance-Zone kommen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine