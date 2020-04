DAX-Future: Freundlicher Grundton

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der zurückliegenden Woche habe der DAX Future 240 und der EURO STOXX 50 Future 70 Punkte verloren. In der neuen Woche steht die Veröffentlichung folgender Indikatoren an: vorläufige März-USA-Handelsbilanz (27.04), April-USA-Verbrauchervertrauen (28.04), April EWU-Wirtschaftsvertrauen (29.04), Q1-USA-BIP (29.04), März-USA-schwebende Hausverkäufe (29.04), April-China-Einkaufsmanagerindex Industrie & Dienstleistung, März-EWU Arbeitslosenquote, USA-Erstanträge Arbeitslosenhilfe (alle 30.4) sowie April-USA-ISM Index verarb. Gewerbe (01.05). Zusätzlich liegt der Fokus auf den Notenbanksitzungen der Bank of Japan (27.04), der Fed (29.04.) und der EZB (30.04). Mit Blick auf die europäischen Aktienmärkten deutet sich zum Wochenstart – im Vorfeld der Notenbanksitzungen – ein freundlicher Grundton an.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future im „Corona-Baisse-Trend“ bis Mitte März auf 7.943 gerutscht. Am 24.03. startete der Future eine Recovery, wobei sich ein Recovery-Trend etablierte. Unter Trading-Kaufsignalen stieg der Future zunächst bis auf 10.120 und in einer zweiten Aufwärtswelle bis auf 10.810. Zwischen diesen Marken hat sich seitdem eine Konsolidierung in Form eines kurzfristigen Trading-Markt im um die 10-Tage Linie gebildet. Diese Konsolidierung hat weiterhin einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Ausgehend von dem Support-Bereich der Trading-Range hat sich in den letzten Handelstagen ein leicht freundlicher Grundton ergeben, sodass zum Wochenauftakt in Hineinlaufen in die Mitte bzw. den oberen Bereich der Trading-Range auf der technischen Agenda steht.

