DAX-Future: Fokus auf die Support-Zone der Trading Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Wochen haben der EURO Stoxx 50-Future ca. 15 und der DAX-Future ca. 90 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten unter anderem das Aug.-D- Ifo- Geschäftsklima (26.8.), der Juli-USA-Auftragseingang langlebiger Güter (26.08.), die Juni-USA-Hauspreise (27.08.), das Aug.-USA-Verbrauchervertrauen (27.08.), die Aug.-EWU-CPI-Daten, das Aug.-EWU-Wirtschaftsvertraue (29.08.), das USA-Q2-BIP (29.08.), das Juli-USA-Private Einkommen (30.08.) und das Aug.-USA-Uni Michigan Verbrauchervertrauen (30.08.) erwartet. Zu Beginn der neuen Woche sollten die Märkte einerseits mit Einarbeitung der neusten Entwicklung im US/chinesischen Handelsstreit und andererseits mit der Einarbeitung des Notenbander-Treffens in Jackson Hole beschäftigt sein.

Aus technischer Sicht ging der DAX-Future Ende Juli `19 mit einem (Trading-)Verkaufssignal in einen (Juli-)Abwärtstrend direkt unterhalb der fallenden 10-Tage-Linie über. Dieser drückte den Future unter die gestaffelte Support-Zone um 11.579 – 11.435 auf ein Kursniveau um 11.257 Punkte. Aufgrund der kurzfristig überverkauften Lage war der Future mit einem Mini-Intraday-Comeback nach oben umgeschlagen und hatte dann den (Juli-)Abwärtstrend mit einem schwachen Trading-Kaufssignal (fehlende Volumina) verlassen und die 10-Tage-Linie nach oben gecrosst. Der Future ist dadurch zurück in der seit Anfang August bestehenden Trading Range (Support-Zone 11540; Resistance-Zone: 11.860). Zuletzt konnte der Future das Mini-Recovery nur schwer durchhalten. Nach dem Trading-Take-Profit-Signal steht zum Wochenauftakt der Test der gestaffelten Support-Zone 11.435 – 11.540 der Trading-Range auf der technischen Agenda.

