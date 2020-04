DAX-Future: Flaggen-Resistance 9.800 – 10.120 im Fokus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der abgelaufenen Woche haben der DAX- 75 und der EURO STOXX 50 Future 25 verloren. In der neuen Woche steht die Veröffentlichung einiger Konjunkturdaten an. Hierbei stellen die vier größten europäischen Volkswirtschaften ihre Industrieproduktion für Februar vor (D, 07.04; I, 09.04; GB, 09.04; F, 10.04). Hinzu kommen folgende USA-Daten: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (April) und Verbrauchervertrauen Uni Michigan (April) jeweils am 09.04. sowie die CPI-Daten (März) am 10.04. Die Hoffnung auf eine Lösung im Preiskampf an den internationalen Ölmärkten gab den Märkten zuletzt eine Unterstützung. Mit Blick auf die neue Woche sollte der Newsflow bzgl. „Corona“ für einen freundlichen Wochenstart sorgen, wobei aber ein des Mixed-Pictures (bei den europäischen Sektoren und Blue-Chips) bestehen bleibt.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future mit einem Trading-Kaufsignal aus der Trading-Range (Support um 8.220; Resistance um 9.175) herausgekommen und hatte ein technische Kurzfristige-Recovery bis 10.120 durchlaufen. Seitdem befindet sich der Future in einer technischen Flagge bzw. einem Kurzfrist-Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung: ca. 9.175; obere Begrenzung: ca. 9.800). Nachdem es in den letzten Handelstagen – innerhalb dieses Mini-Kanals – zu einem Trading-Markt / Stabilisierung im Umfeld der 10-Tage-Linie gekommen war, sollte es nicht überraschen, wenn der Future zum Wochenstart in Richtung der gestaffelten Resistance-Zone der Flagge (9.800 – 10.120) springt.

