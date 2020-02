DAX-Future: Erste, mittelfristige technische Eintrübung seit 5 Monaten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum Wochenauftakt sorgte, begleitet von den Unsicherheiten bezüglich der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus, die „Flucht in sichere Anlagehäfen“ für Kursgewinne bei den europäischen-/US-Long-Bonds und weiteren Kurssteigerungen beim Gold-Future sowie zu Abgaben / Take-Profits an der Wall Street / den europäischen Aktienmärkten. Nach fünf Monaten der Hausse-Stimmung steht jetzt eine Phase deutlich erhöhter (Aktienmarkt-)Vola an.

Aus technischer Sicht ist es beim DAX-Future zum Wochenauftakt zur ersten mittelfristigen Eintrübung seit 5 Monaten gekommen. Zuerst war der Future zum Ende der Vorwoche mit einem Take-Profit-Signal aus der vorherigen Aufwärtsbewegung (12.800 – 13.805 (neues All-Time-High)) herausgefallen. Durch den weiteren Kursrutsch liegt mit dem Rückfall in die alte, viermonatige Trading-Range (Support um 12.880) eine mittelfristige technische Eintrübung vor. Damit deutet sich – oberhalb der Support-Zone (um 12.880) – eine sehr volatile Stabilisierung an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate