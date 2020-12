DAX Future: Druck vom (US-)Dollar

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die sich ausbreitende US-Dollar-Schwäche (z.B. gegenüber dem Euro) in Kombination mit leichten Kursgewinnen bei den Long-Bonds (uneinheitliche (US-)Konjunkturdaten) hinterlassen immer stärker Spuren an den europäischen Aktienmärkten. Einerseits drückt dies besonders bei den europäischen Sektoren mit (weltweit) tätigen Konzernen aus dem Nahrungsmittel- und HealthCare-Bereich auf das Kursniveau. Ein Beispiel ist hierfür ist der STOXX HealthCare (- 1,0%; im kurzfristigen Abwärtstrend). Demgegenüber verzeichneten z.B. der STOXX Basic Resources (+2,3%; neues Jahrestop) und der STOXX Banks (+0,9%) erneut Kursgewinne. Insgesamt verdeutlicht die leichte Eintrübung bei der Sektor-/Blue-Chip-Marktbreite, dass sich – nach fünf Wochen mit ausgeprägten Kursgewinnen – die Konsolidierungsstimmung (mit Mixed Picture) auch am letzten Handelstag der Woche fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future (Start: Ende Oktober 2020; 11.314 Punkte) mit dem „Election- und Impfstoff-Trend“ bis in die seit Juni 2020 bestehende, gestaffelte Resistance-Zone (13.100 – 13.435 Punkte) gelaufen. Ausgehend von 13.290 Punkten und der kurzfristig überkauften Lage mündete der Future danach in einen kurzfristigen Aufwärtstrend (geringeres Aufwärtsmomentum) direkt oberhalb der leicht steigenden 10-Tage-Linie. Nachdem der kurzfristige Aufwärstrend am oberen Rand (um 13.400 Punkte) des gestaffelten Resistances stoppte, „bröckelt“ der Future jetzt aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend heraus und crosst die 10-Tage-Linie. Der Trading-Markt geht mit einem „negativen Bias“ ins Wochenende.

