DAX-Future: Direkt an den Jahreshochs

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel legten die europäischen Aktienmärkte – im Umfeld einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street, einem festeren US-Dollar (z. B. ggü. Euro) und sinkenden Volatilitätsindizes wie z. B. dem VIX – etwas zu. Unter den europäischen Aktiensektoren waren defensive Sektoren wie der STOXX Telecoms (+1,0%; Okt.-Konsolidierungstrend nach oben beendet) und der STOXX Pers. & HH Goods (+1,0%; neue Jahreshochs) gefragt. Demgegenüber weitete sich die Konsolidierung des STOXX Oil & Gas (-0,2%; Rutsch unter die 200-Tage Linie) aus. In Summe liegt an den europ. Märkten ein positiver Grundton im laufenden Trading-Markt vor.

Aus technischer Sicht ist der DAX-Future Mitte Oktober 2019 mit einem (Investment-)-Kaufsignal aus der Seitwärtspendelbewegung unter 12.480 in eine Rallye übergegangen. Diese führte ihn zügig bis Anfang November 2019 auf ca. 13.300. Seitdem läuft der Future in einer engen Trading- Range seitwärts. Die Trading-Range hat einen trendbestätigenden Charakter nach oben und mittlerweile ist die mittelfristig überkaufte Lage abgebaut und in eine neutrale Position überführt. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der DAX-Futures erste Versuche für den Ausbruch aus der Trading-Range auf neue Jahreshochs unternimmt. Auf der anderen Seite würde sich bei Kursen unter 13.035 die kurzfristige technische Lage eintrüben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate