DAX-Future: Comeback setzt sich fort

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Wochen haben der EURO STOXX 50-Future ca. 70 und der DAX-Future ca. 170 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. das japanische Q2- Bruttoinlandsprodukt (09.09.), die USA-Konsumentenkredite (09.09.), die Aug.- chinesiche CPI-Daten (10.09.), die Aug.-USA-PPI-Daten (11.09.), die Juli-USA-Großhandel Lagerbestände (11.09), die Juli-EWU-Industrieproduktion (12.09.), die Aug.-USA-CPIDaten (12.09.), der Aug.-USA-Einzelhandelsumsatz (13.09.) und das Sep.-USA-Uni Michigan Verbrauchervertrauen (13.09.) erwartet. Mit Blick auf die nächste Woche sollte die Sitzung der ECB (Donnerstag d. 12.09.) mit Mittelpunkt stehen, wobei die Märkte von weiteren monetären Impulsen ausgehen. Vor diesem Hintergrund sollten die europäischen Aktienmärkte mit einem freundlichen Wochenstart beginnen. Aus technischer Sicht hat der DAX-Future die vorherige Trading-Bodenformation (Trading-Kopf- Schulter-Kaufformation mit der Nackenlinie bei 11.860) Ende Aug. 2019 mit einem Trading-Kaufsignal verlassen. Seitdem befindet sich der Future in einem neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend, wobei die Aufwärtstrendlinie leicht unterhalb der steigenden 10-Tage-Linie bei ca. 11.800 liegt. Nach den Rallye-Kursgewinnen der Vorwoche sollte der Future zu Wochenbeginn die Rallye-Gewinne zwar verteidigen, jedoch aufgrund der kurzfristig leicht überkauften Lage zunächst nur mit einer freundlichen Grundtendenz in die neue Woche starten. Aufgrund der technischen Gesamtlage inklusive der impliziten Vola-Niveaus ist der konservative Verkauf von Nov.-DAX-Puts, Basis 9.800 oder 10.000 interessant.

Produktidee: Faktor-Zertifikate