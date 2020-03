DAX-Future: Bisher nur volatile Stabilisierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel gab es an den europäischen Aktienmäkten und im frühen US-Handel einen hochvolatilen Stabilisierungstag. Auffällig waren – nach Tagen mit einer „Flucht in sichere Häfen“ – (Trading-)Take-Profits und Spread-Auflösungen z.B. bei den internationalen Long-Bonds. Dies findet sich auch im Mixed Picture bei den (STOXX-)Sektoren wieder. Während z.B. der STOXX Basic Resources (+2,4%; Inday im laufenden Abwärtstrend) von Short-Coverings geprägt war, wurden einige defensive technischen Sektoren wie dem STOXX Utilities (-2,7%; 200-Tage Linie wackelt) und STOXX Telecom (-1,7%; nächster Support bei 200) ebenfalls mit ausgeprägten Take-Profit belegt. In Summe signalisiert auch die kurzfristige Marktbreite in den europäischen Blue-Chips, dass die vorhandene eingetrübte Gesamtstimmung nicht in eine Recovery-Stimmung umschlägt.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future in einer (Zwischen-)Baisse (bedeutet: -20% Kursrückgang vom All-Time High am Februar 2020 bei 13.805; der „Corona-Baisse-Trend“), die sich durch ein sehr ausgeprägtes Abwärtsmomentum auszeichnet. Dabei liegt die beschleunigte Abwärtstrendlinie jetzt bei ca. 11.400. Nach dem großen Down-Gap (11.092 – 11.418) war der Future zum Wochenstart bis auf 10.350 (kleiner Support) gefallen. Aufgrund der dabei entstandenen, kurzfristigen überverkauften technischen Lage steht aktuell die volatile Stabilisierung (oberhalb des Support um 10.350; noch im Corona-Baisse-Trend) an. Da die kurzfristige überverkaufte Lage noch nicht abgebaut ist, besteht eine technische Chance auf eine Stabilisierungsausweitung. Solange die technische Gefahr einer dritten Abwärtswelle weiterhin oben auf der Agenda steht, sollte die kurzfristige defensive Haltung nicht gelockert werden.

