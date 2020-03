DAX-Future: Beschleunigter Baisse-Trend bei 9.100

Während die „Flucht in Cash“ zu weiteren Abgaben bei den (europäischen) Long-Bonds (Staaten wegen der „Corona-Herausforderung“ vor umfangreiche Verpflichtungen) geführt haben. Die Marktskepsis gegenüber Industrieunternehmen (zum Teil Produktionseinschränkungen) und der erneute Kurseinbruch beim Crude Oil haben beim Sektorsplit besonders den STOXX Industrial Goods & Services (-7,6%) und den STOXX Oil & Gas (-9,4%) mit neuen technischen Verkaufssignalen unter Druck gesetzt. Der Overnight-Newsflow (EZB mit neuem QE-Programm von 750 Mrd. EUR; „whatever it takes 2.0“) sollte die europäischen Long-Bonds unterstützen, demgegenüber die (intraday) Volatilität an den europäischen Aktienmärkten weiter hoch halten.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte Februar 2020 im „Corona-Baisse-Trend“, (Trendlinie: ca. 10.800) und seit Anfang März 2020 im beschleunigten Baisse-Trend (Abwärtstrendlinie jetzt bei 9.100). Zuletzt hat der Future eine Trading-Range (Support: 8.226; Resistance: 9.150 am beschleunigten Abwärtstrend) etabliert. Einerseits signalisiert die weiterhin überverkaufte kurzfristige Lage eine wackelige Chance auf Stabilisierungsausweitung. Andererseits hat diese Mini-Konsolidierung bisher einen trendbestätigenden Charakter nach unten. Solange die technische Gefahr einer weiteren (kurzfristigen) Abwärtswelle vorliegt und der beschleunigte Baisse-Trend nicht mindestens zur Seite verlassen wird, bleibt es bei der technischen defensiven Haltung.

