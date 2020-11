DAX Future: Beschleunigter Abwärtstrend vor dem Ende

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50- und der DAX-Future weiter verloren. Mit Blick auf die neue Woche stehen folgende, wichtige Makro-Daten an: Der CHN-Oktober-Einkaufsmanagerindex und der US-Oktober-ISM-Index Industrie (jeweils am 02.11.), der US-September-Auftragseingang (am 03.11.), die EWU-September-Erzeugerpreise sowie die US-September Handelsbilanz (am 4.11.) Hinzu kommen noch der EWU-September-Einzelhandelsumsatz sowie der Fed-Zinsentscheid (am 5.11.) und die US-Oktober-Arbeitsmarktdaten (am 6.11.). An den internationalen Aktienmärkten sollte in der neuen Woche vor allem die am Dienstag anstehende (US-)Wahl das Handelsgeschehen bestimmen. Nach den Vorwochenverlusten sollte sich die Stabilsierungsstimmung zum Wochenstart durchsetzten.

Aus technischer Sicht startete der DAX-Future Mitte Juni 2020 eine Seitwärtspendelbewegung (Support-Zone 12.000 – 12.320; Resistance-Zone 13.160 – 13.425) bestehend aus einem Wechsel von kurzfristigen Aufwärts- und Abwärtstrends. Der Abwärtstrend ab Mitte Oktober 2020 (Trendlinie zzt. um 12.400) führte den Future zunächst in die Support-Zone. Mit der Abwärtsbeschleunigung letzte Woche (neues, von hohen Volumina unterstützes Verkaufssignal) erhielt die mittelfristige Seitwärtspendelbewegung den technischen Charakter einer Top-Formation („Kopf-Schulter-Verkaufsformation“ mit leicht steigender Nackenlinie). Zusätzlich bildete sich ein beschleunigter Abwärtstrend (Trendlinie zzt. um 11.710) heraus, der den Future in einem Mini-Sell-Off auf 11.314 drückte. Nach dem Intraday-Comeback von Freitag besteht für die neue Woche die Stabilisierungsausweitung (11.500 – 11.600) an.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine