DAX-Future: Beschleunigter Abwärtstrend jetzt bei 10.150

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel setzte sich – vor dem Hintergrund des EZB-Zinsentscheides (Zinssätze unverändert; langfristige Kreditkonditionen und Kaptialanforderungen für Banken verbessert (TLTRO III); €120 Mrd. zusätzliche Anleihekäufe bis Ende 2020; Rhetorik verfehlt eine Beruhigung der europäischen Bond- und Aktienmärkte) – der Kursrutsch an den europäischen Aktienmärkten und an der Wall Street fort. Im Umfeld war eine Ausweitung der europäischen Long-Bonds-Spreads zwischen Kern- und Peripheriestaaten zu beobachten. Gleichzeitig blieb eine Rotation in Safe Havens, wie z.B. Gold aus. Da alle europäischen Aktiensektoren mit deutlichen Abgaben belegt waren (Charakter des Ausverkaufs), bleibt die kurzfristige- und mittelfristige technische Marktbreite unter den europäischen Blue-Chips stark eingetrübt. Mit Blick auf den Wochenschluss sollte die hohe Intraday-Volatilität weiter Bestand haben.

Aus technischer Sicht durchläuft der DAX-Future seit dem Erreichen des All-Time Highs bei 13.805 einen „Corona“-Baisse-Trend (Trendlinie zurzeit bei 11.250; Kursrückgang von zurzeit über -35%), der von erhöhtem Abgabedruck begleitet ist. Seit dem Zwischenhoch bei 12.220 läuft zusätzlich ein beschleunigter Abwärtstrend (Trendlinie zurzeit bei 10.150). In Summe arbeitet die stark überverkaufte Lage gegen den laufenden Sell-Off. Die technische defensive Haltung gegenüber dem Future sollte jedoch deshalb noch nicht gelockert werden, da ein kurzfristiges technisches Stabilisierungssignal (z. B. Intraday-Reversal; Insel-Umkehr oder Verlassen der beschleunigten Abwärtstrends) abgewartet werden sollte. Der nächste Support ist die Marke um 8.800 (aktuell Tief des Futures), darunter das DAX-Tief aus 2016 bei ca. 8.700.

