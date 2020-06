DAX-Future: B5 arbeitet weiterhin gut

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte setzen mit deutlichen Kursgewinnen – trotz der anhaltenden politischen Unruhen in den USA – im Umfeld anhaltender Lockdown-Lockerungen ihre Recovery Stimmung weiter fort. Begünstig von Diskussionen über Hilfspaket war besonders der STOXX Automobiles (+3,8%; Resistance um 400 erreicht) unter den Tagesgewinnern. Auch der STOXX Real Estate (+3,9%; neues Kaufsignal mit Sprung über 152) und der STOXX Insurance (+4,1%; Resistance um 246 kommt in den Fokus) legten stark zu. In Summe liegt weiterhin ein freundliches Sentiment an den europäischen Aktienmärkten vor.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit Mitte März in einem Recovery, das mittlerweile den Charakter einer technischen Hausse aufweist. Aus der (nach oben) trendbestätigenden Trading-Range (Support: 10.200; Resistance ab 10.810) war der Future mit dem vierten (B4) und dem fünften Trading-Kaufsignal (B5) herausgelaufen und hat den 2. Recovery-Trend (Aufwärtstrendlinie bei 11.550) etabliert. Einerseits war mit dem Erreichen von 11.800 das kurzfristige technische Mindestkursziel von B5 erreicht. Anderseits signalisiert die gute technische Gesamtqualität des 2. Recovery-Trends weiter steigende Notierungen. Damit kommen als nächste, technische Kursziele sowohl die Kursetablierung oberhalb der 200-Tage-Linie im DAX (im Index; aktuell bei 12.100) als auch der Test der nächsten Future Resistance-Zone von 12.250 – 12.300 (stammt von Anfang März 2020) auf die technische Agenda.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine