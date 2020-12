DAX Future: Ausweitung der Trading Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel sorgten die Fantasien auf ein mögliches US-Stimulus-Paket und die Markterwartung an die EZB und ihren geldpolitischen Lockerungskurs für eine Fortsetzung des insgesamt leicht freundlichen Grundtons (innerhalb der seit einigen Handelstagen vorliegenden Konsolidierungsstimmung). Begleitet von der laufenden Gegenbewegung beim US-Dollar (nach der Schwäche der Vortage) und geringen Intraday-Volas bei den europäischen Long-Bonds viel am europäischen Aktienmarkt besonders der STOXX Media (+1,2%; neues Trading-Kaufsignal; mittelfristiges Comeback setzt sich fort) auf. Der Rest der Handelswoche sollte vom EZB-Zinsentscheid und von der vorgetragenen Rhetorik geprägt werden.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future mit Hilfe des „Election-Trends“ von 11.313 auf 13.290 Punkte und damit bis in die seit Juni 2020 bestehende, mittelfristige Resistance-Zone (13.100 – 13.435 Punkte) gestiegen. Aufgrund der kurz- und mittelfristig überkauften Lage ging die Aufwärtsbewegung dann in einen Auifwärtstrend im Umfeld der moderat, steigenden 10-Tage-Linie über. In den letzten drei Handelswochen hat sich dann ein Trading-Markt (Trading-Box: Support um 13.100; Resistance um 13.435 Punkte) ergeben. Einerseits hat diese Trading-Box einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Deshalb überrascht es nicht, dass der Future (im Mittwochshandel) wieder einen Versuch unternommen hat, sich nach oben abzusetzen. Da es nach dem Test des Resistance um 13.435 Punkte aber zu einem Mini-Intraday-Comedown gekommen ist, sollte jetzt zunächst eine zeitliche Ausweitung der Trading-Box anstehen.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine