DAX-Future: Ausweitung der Stabilisierung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel haben die europäischen Aktienmärkte – im Umfeld von zum Teil besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. Erstanträge Arbeitslosenhilfe) – an die moderate Stabilisierungstendenz des Vortags angeknüpft. Dies zeigte sich auch bei den meisten europäischen STOXX-Sektoren, die allerdings im Tagesverlauf aufgrund fehlender Anschlusskäufe ihre positive Tendenz nicht verteidigen konnten. Der STOXX Retail (+0,6%; zurück über der 10-Tage Linie) und der STOXX Construction (+0,3%; schwaches Trading-Kaufsignal) fielen hierbei positiv auf, während der STOXX Basic Resources (-1,8%; Support um 432 im Fokus) nachgab. In Summe hat sich innerhalb der mittelfristige Konsolidierungsstimmung eine kurzfristige neutrale Stimmung an den europäischen Aktienmärkten etabliert, welche zum Wochenschluss andauern sollte.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future seit August 2019 (Start: 11.241) in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.625). Ab Oktober 2019 startete der Future nach einem Investment-Kaufsignal einen beschleunigten Aufwärtsschub, der Anfang November 2019 in einer Konsolidierung in Form einer Trading-Range (zw. 13.039 und 13.374) endete. Zum Monatswechsel Nov./Dez. war der Future mit einem (Trading-)Take-Profit-Signal aus der Box bis auf 12.924 gefallen. Seitdem läuft eine moderate Stabilisierung (geringe Volumina), wobei der Future die 10-Tage Linie von unten getestet und bestätigt hat. Für den Wochenschluss deutet sich damit eine Ausweitung dieser Stabilisierung auf dem vorhandenen Niveau an.

