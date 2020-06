DAX-Future: Aufwärtstrends laufen lassen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach den starken Rallye-Gewinnen der Vorwochen gab am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten einen normalen Konsolidierungstag. Begleitet vom EZB-Zinsentscheid (PEPP: Pandemie-Anleihekaufprogramm soll um 600 Mrd.€ ausgeweitet werden; Laufzeit verlängert bis Juni 2021) und der Einarbeitung des Newsflows um das umfangreiche deutsche Konkjunkturprogramm waren an den europäischen Long-Bonds-Märkten sinkende Renditen (besonders in Südeuropa) zu verzeichnen. Unter den europäischen STOXX Sektoren kam es unter anderm beim STOXX Autos (-1,8 Prozent; an der Resistance um 400) und beim STOXX Travel & Leisure (-1,4 Prozent; weiterhin intakte Recovery) zu Trading-Take-Profits. In Summe trübt der erste Konsolidierungstag die Recovery-Stimmung auch am letzten Handelstag der Woche nicht ein.

Aus technischer Sicht hat sich im DAX-Future – innerhalb der seit Mitte März 2020 bestehenden Recovery-Bewegung – nach den letzten Trading-Kaufsignalen ein 2.-Recovery-Trend herausgebildet. Dessen Aufwärtstrendlinie liegt (leicht oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie) bei 11.750. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie (im Index; weiteres Trading-Kaufsignal) deutet sich aus mittelfristiger Sicht ein Laufen des DAX(-Futures) in die gestaffelte Resistance-Zone von 12.800 – 13.000 (stammt vom Jahreswechsel 2019/2020; war die Support Zone der damaligen Trading-Top-Formation) an. Zum Wochenschluss steht im DAX Future ein freundlicher (Konsolidierungs-)Tag – mindestens auf dem aktuellen Kursniveau – auf der technischen Agenda.

