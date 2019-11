DAX-Future: Aufwärtstrendkanallinie bei 13.115 Punkten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der der EURO Stoxx 50-Future ca. 15 und der DAX-Future 10 Punkte gewonnen. In der neuen Woche liegt der Fokus bei den Makro-Daten unter anderem auf den Okt.-USA-Hausbaubeginnen und -Baugenehmigungen, dem chinesischen Leitzinsentscheid (alle 19.11.), den FOMC Minutes (20.11), der Nov.-USA Philly Fed, die Okt.-USA-Frühindikatoren (21.11.), die Nov.-USA/EWU-Markit PMIs verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen, die Nov.-USA-Uni Michigan Verbraucherstimmung (alle 22.11.). In Summe ist an den europäischen Aktienmärkten das Rallye-Momentum der Vormonat seit November 2019 in eine normale Seitwärst-/Konsolidierungsphase übergeganen, welche mit Blick auf die neue Woche andauern dürfte.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future Mitte Oktober mit einem (Investment-)Kaufsignal nach oben angesprungen (Portfolio-Beta seitdem auf 1,1). Der Future stieg anschließend in einem kurzfr. beschleunigten Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 13.115) zügig bis auf 13.307. Die dabei entstandene (kurzfristige) überkaufte Lage arbeitet der Future aktuell in einer Mini-Konsolidierung (Trading-Range zw. 13.100 – 13.307) ab. Da zumindest eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung einkalkuliert werden sollte, dürfte es nicht Überraschen, wenn der Future in der neuen Woche den beschleunigten Aufwärtstrend zur Seite beendet.

Produktidee: Faktor-Zertifikate