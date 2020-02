DAX-Future: Altes All-Time High arbeitet als Resistance

Die europäischen Aktienmärkte haben im Donnerstagshandel – nach weiteren chinesischen Stützungsmaßnahmen (Zöllle auf viele US-Güter reduziert) – mit dem Rückenwind der Rekordfahrt an der Wall-Street (z. B. Nasdaq Composite) ihre laufende Recovery ausgebaut. Bei den europäischen Sektoren legten die meisten Sektorindizes zu, angeführt vom STOXX Banks (+2,0%; Konsolidierungstrend seit Mitte Januar 2020 nach oben abgeschlossen) und dem STOXX Telecom (+1,1%; erste Stabilisierung an der 200-Tage Linie). Bei einigen zyklischen Sektoren wie dem STOXX Construction & Materials (-0,6%; Resistance um 520 arbeitet) gab es Take-Profits. Da die technische (Sektor-)Aufwärtsrotation (z. B. Banken) eine gute technische Qualität aufweist, sollten die Aktienmärkte auch mit einem positiven Grundton in die das Wochenende gehen.

Aus technischer Sicht durchläuft der DAX-Future seit August 2019 eine mittelfristige Aufwärtsbewegung. Ab Oktober 2019 bis Mitte November 2019 stieg der Future von 11.806 auf 13.365. Danach verlangsamte sich das Aufwärtsmomentum. Im Januar 2020 erreichte der DAX-Future neue All-Time Highs bei 13.639. Auf diesem Niveau startete ein kurzfristig beschleunigter Abwärtstrend. In diesem rutschte der Future bis Ende Januar 2019 auf den mittelfristigen Support bei 12.880. Hier schlug der Future mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal in die laufende Recovery um. In Summe sollte der DAX-Future jetzt die All-Time Highs testen, jedoch sollte es aufgrund der leicht überkauften kurzfristige Lage nicht überraschen, wenn mehrere Versuche für das nachhaltige Überwinden (der Resistance-Zone um 13.640 an den All-Time-Highs) notwendig sind.

